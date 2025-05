Venezia-Juventus LIVE

2025 Getty Images

con calcio d'inizio al Penzo alle 20.45 è per entrambe le squadre l'atto finale della 38esima giornata di Serie A che mette però ancora in palio tantissimo per i destini delle due formazioni. Sia(subentrato a Thiago Motta) chesi giocano ancora i loro rispettivi obiettivi con i lagunari che sono chiamati all'impresa per provare a centrare una salvezza più che complicata e con i bianconeri che devono difendere il punto di vantaggio sulla Roma e i due sulla Lazio per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

(3-5-2): Radu; Schingtienne, Sverko, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco.(3-4-2-1): Di Gregorio; Savona; Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

: Venezia-Juventus: domenica 25 maggio 2025: 20.45: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251): DAZN, Sky Go, NOW