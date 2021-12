Dopo il successo in Champions League contro il Malmö, con tanto di qualificazione agli ottavi di Champions League da prima del girone davanti al Chelsea, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato, dove cerca punti importanti per entrare nelle prime quattro.l'ultima clamorosa contro l'Hellas Verona, che sotto 3-0 ha vinto 4-3. ​Venezia e Juventus non si affrontano in Serie A dal 13 gennaio 2002. Ad imporsi allora al Penzo furono i bianconeri grazie ai goal di Trezeguet e Iuliano. Di Magallanes la rete del momentaneo 1-1.Romero; Ebuehi, Caldara, Modolo, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu; Aramu, Henry, Johnsen.Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata.​