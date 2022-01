Il Venezia ha trovato l'attaccante che cercava sul mercato invernale. Il club lagunare ha trovato l'accordo per il camerunese Jean-Pierre Nsame (classe 1993), che arriva dagli svizzeri dello Young Boys in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro in caso di permanenza in Serie A della squadra allenata da Paolo Zanetti. Battuta la concorrenza della Salernitana.