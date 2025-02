Getty Images

VENEZIA-LAZIO 0-0Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Maric, Oristanio. All. Di Francesco.Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni. Al Penzo, i lagunari non vincono dal 22 dicembre scorso. La squadra di Di Francesco, la cui panchina traballa parecchio e in caso di nuovo ko l'esonero potrebbe essere automatico, ha un disperato bisogno di punti per la corsa salvezza. I biancocelesti però non possono permettersi passi falsi per restare attaccati al treno Champions.

