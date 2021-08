all'inizio del secondo tempo salva, con sicurezza, la porta del Venezia da un momento di totale smarrimento dei suoi. Non può nulla sul gol di Gori. Decisamente il migliore in campo soprattutto dopo la lotteria dei rigori che decide proprio luifa un'ottima partita limitando gli attacchi dei laziali, spingendo tantissimo e segnando il rigore decisivo per passare il turno. Giocatore dal sicuro avvenire: esordisce subito da titolare comandando la difesa veneta egregiamentesoffre un pò sulla sua fascia ma non esageratamentetanta quantità, poca qualità(dal 38stentra ma non con l'atteggiamento giusto. Non dà la svolta e la corsa che ci si aspetta da lui): esce subito per infortunio(dal 6ptsi becca un'ammonizione per una protesta inutile che lo limita nell'ultima parte del match)(dal 1tsa dieci minuti dal termine del match tira da 30 metri sfiorando il gol partita. Buona vivacità del numero cinque): prestazione senza né arte né parte per il centrocampista veneto(dal 38stnon incide minimamente nella partita senza mai entrarci)ha le qualità per far vedere di più le sue doti ma oggi non ha brillato: lotta tutta la partita contro la difesa alta e aggressiva del Frosinone ma senza avere grandi occasioni da rete. Il migliore comunque del tridente veneto stasera(dal 11stgrande talento ma non dimostra nulla stasera)troppo solo davanti e poco supportato dal suo centrocampo. Ha un'occasione importante ma il suo sinistro é strozzato e si perde largo sul fondo(dal 11stsegna un rigore importantissimo con freddezza riportando entusiasmo nella sua squadra e pareggiando una partita difficilissima. Dopo il gol, si gasa, e fa un'ottima partita con buoni spunti)una partita anonima per l'attaccante veneto fino al momento della conquista di un rigore fondamentale per riportare la parità in un match tostoAll.:la sua squadra sembra ancora indietro e la differenza col Frosinone tra squadre di due categorie diverse non si é vista, anzi...Domenica col Napoli, si spera, sia tutta un'altra prestazione