: fa una gran parata al 22’ sul tiro ravvicinato e deviato di Bonaventura. Per il resto ottimo esordio dell’estremo difensore argentino.: soffre tantissimo Sottil e i suoi strappi. Spinge molto ma con poca, pochissima precisione come al minuto 25’ quando ha un’occasione d’oro per portare il vantaggio la sua squadra. Nella ripresa copre bene su Gonzalez e Biraghi.: ha un cliente complicato come Vlahovic oggi ma lo limita bene e fa una grande prova soprattutto durante il forcing finale viola per cercare il pareggio: ormai perno centrale della difesa veneta. E’ imprescindibile e anche oggi si vede. Capitano non solo per la fascia ma anche per voglia e carisma con il quale affronta le partite. Si fa ammonire per giusta causa al 18esimo della ripresa.: grande esordio dell’esterno sinistro alla prima da titolare con un cliente non facile come Callejon. Spinge bene e al 28’ fa ammonire Odriozola. Nella ripresa cala un pò ma non corre rischi con un cliente complicato come Sottil.ottima posizione al centro del campo e fisicità che regala ordine e copertura. Si fa ammonire ma per una giusta causa. Nel finale fa da difensore aggiunto e aiuta i suoi a portare a casa una vittoria fondamentale.: anima e cuore di questa squadra. Cerniera tra difesa, centrocampo e attacco. (Dal 20’st: tanta sostanza per il centrocampista)solita qualità che esce soprattutto nel secondo tempo. Perno del centrocampo veneziano.: è l’uomo in più! Gol partita e tre punti d’oro. Corre e lotta tutta la partita. Man of the match. (Dal 42’st: è suo l’assist per l’1-0 Venezia. Fa a sportellate con Milenkovic e Igor, due difensori molto fisici. (Dal 42’st: spina nel fianco per Oyarzabal. Al 25’ da una sua giocata nasce l’occasione per Ebuhei del possibile 1-0. Esce per infortunio al posto di Okereke. (Dal 5’st: entra con piglio e voglia. Al 17’st fa una grande giocata che poteva regalare il 2-0 non sfruttata da Aramu)All.si snatura un pò e lascia il pallino del gioco in mano agli avversari questa volta. La squadra risponde bene e vince grazie ad una giocata del duo Henry-Aramu. Tiene benissimo il campo e il risultato nella ripresa.