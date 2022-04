Spezia-Venezia 1-0



Maenpaa 7: di piede su Bastoni, d’istinto sul colpo di testa di Manaj sul quale respinge anche il tiro che però Gyasi tramuta in oro zecchino

Ebuehi 6: didattico ed intraprendente ma senza note di rilievo.

Caldara 4,5: dal suo rilancio sbilenco nasce l’azione del gol. Un errore incredibile

Ceccaroni 6,5: il capitano, spezzino di nascita e di crescita calcistica, dirige la difesa con autorevolezza.

Haps 5: pesa il rimpallo su cui si avventa Gyasi.

Cuiscance 5,5: come buona parte dei compagni svolge il proprio compito senza dare però un minimo di brio. (28’ st Kiyine 6: 20 minuti per dare un senso alla propria chiamata in campo e ci riesce con qualche iniziativa di spessore)

Vacca 6: dirige bene e la squadra sembra assecondarlo. Esce forse troppo presto. (13’ st Crnigoj 5,5: un ingresso che non da la svolta voluta)

Ampadu 6: graziato sul finire delal prima frazione poi si becca con Manaj , esce indenne dalla lotteria dei cartellini gialli dato che era diffidato.

Aramu 6,5: l’unico a impensierire la difesa aquilotta e da fermo prende la traversa. Esce ma non capiamo il perché. (37’ st Almeida sv).

Okereke 5,5: l’ex mai in partita. Un solo guizzo nel primo tempo ma Erlic lo riprende

Johnseni 5: chi l’ha Visto?. (13’ st Nsame6: bastava fare il minimo sindacale per fare meglio di Johnsen)

All. Bertolini 5,5: la prestazione c’è anche, ma alcuni cambi lo impalano.