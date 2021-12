Venezia-Juventus 1-1 (fpt 0-1)



Romero 6,5: non può nulla sul gol di Morata. Cinque minuti prima aveva salvato la sua squadra con un miracolo. Nella ripresa miracolo impressionante su Bernardeschi



Ebuehi 5,5: é dal suo lato che spinge Pellegrini e arriva il cross per il tap-in di Morata



(dal 34’st Mazzocchi SV)



Modolo 5,5: si fa ammonire a fine primo tempo per un fallo di frustrazione. Ritorno non all’altezza



Caldara 6: Soffre molto la fisicità di Morata. Nel finale chiude su possibili pericoli creati dagli juventini



Haps 6: fa bella figura nel confronto con un campione come Cuadrado



Ampadu 6: fa una buona partita davanti alla difesa



(dal 19’st Tessmann 6: non fa danni e fa una buona prova davanti alla difesa)



Crnigoj 6,5: il migliore dei centrocampisti di casa. Unisce quantità a buona spinta e discreti inserimenti



(dal 34’st Peretz SV)



Busio 5,5: nelle ultime partite é un pò in ombra



Aramu 7: illumina a tratti nel primo tempo. Nella ripresa sinistro all’angolino per il pareggio che ridà linfa alla sua squadra ed un pareggio importantissimo. Sfiora l’eurogol a dieci minuti dalla fine. E’ lui il faro di Venezia



Henry 6: sovrastato dai difensori bianconeri nella prima frazione di gioco si fa perdonare con la palla sporca che regala ad Aramu per l’1-1



(dal 34’st Forte SV)



Johnsen 5: non tira mai quando ha l’occasione



(dal 12’st Kiyine 6: entra bene e fa anche qualche spunto interessante)



All. Zanetti 6,5: un pareggio con la Juve é sempre storico. Gran partita della sua squadra