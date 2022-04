: meno pasticcione e più concreto oggi ma può poco sulla rete avversaria: svolge il suo compito in modo preciso contro un avversario complicato come Zappacosta. Si perde assieme ai compagni Muriel per l’1-0 atalantino. Svoboda 4: non riesce a fermare Muriel per il vantaggio nero azzurro e cade come un però sullo 0-2 di Zapata.: é capitano, leader e anima di questa squadra. Lo dimostra soprattutto al minuto 22 quando salva sulla linea un gol fatto di Hateboer. Può poco però sugli errori dei suoi compagni: fa molta difficoltà a reggere soprattutto fisicamente Hateboer: dopo i primi due mesi a gran livello é scomparso. Il talentuoso ragazzo americano non c’é più e Zanetti lo corregge sempre. (Dal 16’stentra e segna): respinge come può le palle che arrivano da tutte le parti da parte degli atalantini: cerca di dare un pò di qualità ma viene sovrastato dal fisico e più reattivo centrocampo bergamasco: una palla stratosferica per il colpo di testa di Henry al quinto minuto aveva portato in vantaggio i padroni di casa ma il Var ha annullato. Quelle rare volte che il Venezia attacca é lui che accende la luce oggi. Spesso però é impreciso ma almeno ci prova. (Dal 36’st: gran colpo di testa dopo cinque minuti che porta in vantaggio il Venezia ma il Var annulla. Lotta come sempre come può. E’ anche sfortunato quando a metà secondo tempo prende il palo. (Dal 29’st: gran palla recuperata e assist per la rete della bandiera): non riesce mai a trovare un corridoio buono per scatenare la sua velocità. Dopo il 2-0 atalantino si crea un’occasione smanacciato da Musso. (Dal 16’st: non punge): surclassati dal gioco della Dea per mezz’ora non trova rimedi adeguati se non con sporadiche ripartenze spesso poco precise. Dopo la mezz’ora la squadra ha un sussulto spinta da Aramu. Il gol al termine del primo tempo é una doccia gelata. Nella ripresa due gol che tagliano le gambe e forse anche la speranza