: ha qualche difficoltà all'inizio con la pressione di Osimhen che è un pericolo. Rischia il pasticcio proprio in uno degli interventi del nigeriano ma riesce a salvarsi per un soffio.: tra Insigne ed Elmas contiene con affanno ed è costretto e non alzarsi quasi mai (6' s.t.: non migliora la situazione difensiva del Venezia).: esordio assoluto in Serie A. Non gli tremano le gambe di fronte ad un 'Maradona' caldissimo però è suo il fallo di mano da cui nasce il rigore realizzato da Insigne.: primo tempo di spessore, crolla nella ripresa quando concede il primo rigore al Napoli.: prova a far prevalere l'esperienza ma subisce le discese di Di Lorenzo in particolare.: bene quando c'è da proporsi ma spesso si perde nelle coperture (19' s.t.: l'impatto sulla gara praticamente non c'è).: prestazione di spessore davanti la difesa. Con lui in campo il Napoli non riesce a sfondare centralmente (30' s.t.).: in occasione dell'espulsione di Osimhen è lui a subire il fallo. Può fare la differenza questa sua "giocata", ma non basta (31' s.t.: lavora di intensità visti i pochi palloni giocabili ma è fuori dal gioco (19' s.t.: nessuna grossa novità con il suo ingresso in campo. Un po' di vivacità ma non cambia il risultato).: non è facile contro due centrali del livello di Koulibaly e Manolas. Prova a venire fuori e riesce anche a mandare in porta Johnsen con una buona giocata rubando palla a Zielinski.: nettamente il più attivo dei suoi. Trova degli inserimenti sempre pericolosi che tengono in apprensione la difesa azzurra.: troppa differenza contro un avversario del genere. Avrebbe potuto però avere maggior coraggio quando ha raggiunto la superiorità numerica.