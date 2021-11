Bologna-Venezia: 0-1



Romero 6.5: interventi importanti per mantenere il risultato, uno su tutti il tiro di Svanberg.



Mazzocchi 6: qualche spazio di troppo lasciato a Hickey, per il resto partita sufficiente.



Ceccaroni 7: altro ottimo match in una stagione da incorniciare. Preciso e tranquillo, in ogni circostanza.



Caldara 7: come Ceccaroni anche per lui ottima prestazione, gli attaccanti del Bologna non creano affanni.



Haps 6: il meno in partita del reparto difensivo, ma nonostante questo regge l’urto.



Ampadu 6: partita di sacrificio più che altro, in una giornata in cui il centrocampo offre ben poco.



Vacca 6: come tutti presta più attenzione a non prenderle, sostanza e applicazione.



(dal 14’ st Tessman 6: senza infamia e senza lode).



Busio 6: qualche sbavatura in un pomeriggio complicato ma è presente nell'azione del gol, nato da una sua azione dall'esito fortunoso.



(dal 35’ st Modolo: s.v.).



Aramu 5.5: mostra poco del suo bagaglio quest'oggi, la partita si gioca soprattutto dalla metà campo in giù.



(dal 14’ st Kiyine 6.5: aggiunge la grinta per portare a casa il risultato, tanta sostanza nel momento del bisogno).



Okereke 6.5: bello e pesante il suo gol da vero opportunista, dopo una prima parte dei match del tutto insipida.



(dal 35’ st Peretz: s.v.).



Johnsen 5.5: impegno e poco altro, mai davvero in partita.



(dal 9’ st Henry 6: utilissimo per aiutare a tenere la palla lontana dalla propria porta).





All. Zanetti 6: massimo risultato col minimo sforzo, partita portata a casa nonostante la pochezza prodotta. Serve anche questo.