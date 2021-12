VENEZIA-VERONA 3-4



Romero 5: per poco non prende il rigore del 2-3. Non può nulla sui 4 gol avversari.



Mazzocchi 6,5: corre, pressa e lotta. La sua uscita dal campo é dannosa (dal 21’st Ebuhei 5: inesistente in campo)



Caldara 5: non si può prendere una sufficienza subendo 4 gol in 40 minuti



Ceccaroni 4: croce e delizia del Venezia. Segna la rete del vantaggio ma si fa buttare fuori con un fallo di mano disperato per salvare il secondo gol del Verona. Regala rigore ed espulsione e probabilmente la vittoria alla squadra ospite.



Molinaro 5,5: spinge benissimo nel primo tempo. Male nella ripresa dove i suoi avversari sfondano spesso



Crnigoj 6,5: gol e ottime galoppate oggi per lui.



Vacca 6: fa la sua onestà partita davanti alla difesa (dal 30’st Tessmann SV)



Kiyine 5,5: gran lancio per il 2-0. Si perde nella ripresa. (Dal 22’st Busio 5,5: non incide come al solito)



Aramu 6: dura un’ora dove illumina la trequarti veneta. Suo il cross per il vantaggio di Ceccaroni sull’assist di Henry. (Dal 21st Svoboda 4: che errore sul 3-3 del Verona e troppo leggero sul quarto gol veronese. Disastroso)



Henry 6,5: gol e assist per lui oggi. Prova nel finale a trovare il gol del pareggio ma senza successo



Okereke SV (dal 7’pt Johnsen 6,5: uno dei migliori nel primo tempo. Si spegne nella ripresa assieme ai suoi compagni)



All. Zanetti 4: primo tempo da sogno, secondo tempo da film horror. L’ingresso di Svoboda é clamorosamente errato. Sbaglia tutti i cambi.