VENEZIA-CAGLIARI 0-0 (0-0 FPT)



Maenpaa 7: oggi fa la differenza con due interventi miracolosi. Troppo tardi.



Mateju 6,5: copre benissimo e in pochi passano dalle sue parti



Svoboda 6: oggi prova senza sbavature



Caldara 6,5: il muro funziona e il Venezia non subisce gol



Ceccaroni 7: menzione degna di nota per il capitano. Un vero leader



Haps 6,5: bene più in fase offensiva che in fase difensiva



Crnigoj 6: quantità ma poca qualità (dal 10’st Fiordilino 6: discreta prova, lotta su ogni pallone rompendosi anche la testa)



Ampadu 6,5: difensore aggiunto. Interventi coraggiosi e precisi



Cuisance 5,5: non é riuscito mai a dimostrare le sue enormi qualità (dal 29’st Tessmann SV)



Peretz 5,5: una delle poche partite giocate da titolare e prova discreta (dal 45’st Leal SV)



Johnsen 5,5: il ruolo di punta non é il suo. Troppo isolato davanti (dal 28’st Mikaelsson SV).



All. Soncin 6: si prende un punto che serve più alla dignità sua e dei suoi ragazzi. Regala un punto alla propria curva sempre festante