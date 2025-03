AFP via Getty Images

Venezia-Napoli 0-0

: si prende la scena nel primo tempo con tre salvataggi provvidenziali su Raspadori, McTominay e Lukaku. Anche nella ripresa è insuperabile. E' lui il man of the match della gara: è il migliore della retroguardia del Venezia. Sempre preciso negli interventi e provvidenziale in chiusura su Politano: non sfigura affatto di fronte all’attacco del Napoli e si porta a casa la sufficienza: ha l’arduo compito di tenere a bada Lukaku e non sempre ci riesce, anche se sbaglia poco. Bene in uscita palla al piede

: gioca contro il suo passato e prova a mettere da parte le emozioni, rendendosi pericoloso alla mezz’ora del primo tempo. Nel finale è l’ultimo a mollare: si rende pericoloso nel primo tempo. Nella ripresa è bravo a chiudere su McTominay, anche se accusa un po’ la velocità di Spinazzola (dall’86’: si fa valere in mezzo al campo con chiusure difensive provvidenziali. A centrocampo è la certezza di Di Francesco: recupera diversi palloni, è il motorino del centrocampo del Venezia e fa valere il suo strapotere fisico (dal 70’: entra bene provando a suonare la carica per i suoi)

è sempre pericoloso con i suoi traversoni dalla sinistra. Da evidenziare una grande imbucata per Kike Perez nel primo tempo (dall’86’rischia il giallo dopo 4’ per un’entrata dura su Rrahmani, poi sbaglia un goal già fatto calciando debolmente da posizione ravvicinata (dal 70’: manca l’appuntamento con il goal per questione di millimetri): una mezz’ora di nulla al Penzo, poi si fa male ed è costretto al cambio (dal 37’: Di Francesco gli chiede di mettere in difficoltà il Napoli, ma lui non dà mai l’impressione di essere nel vivo del gioco)

: il suo Venezia tiene testa a un Napoli in lotta per lo scudetto e trova un pari che rilancia le ambizioni salvezza dei lagunari. Dopo l'Atalanta, fermata un'altra big.