: nel primo tempo non subisce tiri, un po’ incerto nelle uscite alte.(Dal 1’ s.t.: anche lui poco impegnato, poco reattivo nell’uscita che abbatte Henderson e che causa il rigore).: nel primo tempo impegna Marchizza con un paio di incursioni sulla fascia. Lotta fino alla fine con grande generosità: oggi a Empoli si è rivisto il centrale che aveva incanto Bergamo. Preciso e puntuale in ogni chiusura, annulla Mancuso e lotta alla pari con tutti gli attaccanti azzurri).: prestazione priva di sbavature, gli attaccanti azzurri rimbalzano a turno sul muro eretto da lui e Caldara.: soffre un po’ la rapidità di Bajrami e Stojanovic(Dal 1’ s.t.: aggiunge esperienza e ordine ad una difesa apparsa oggi praticamente perfetta).: gioca semplice e offre tanta sostanza a centrocampo.(Dal 9’ s.t.: aiuta la squadra nel momento di maggior sofferenza).: grande lavoro in mediana, di fatto annulla tutto il centrocampo azzurro con la sua grinta. Esce stremato.(Dal 22’ s.t.: gli basta una corsa per lasciare il segno con un gol da applausi. Potrebbe anche raddoppiare ma spreca malamente).: alterna cose ottime a errori banali, ma nel complesso il giudizio è positivo.: suo l’assist che vale il primo gol in A di Henry. Esce per infortunio dopo appena mezzora.(Dal 33’ p.t.: gioca da collante tra centrocampo e attacco, corre molto ma non incide negli ultimi 30 metri. ): conferma la nomea di bomber navigato, trovando il primo sigillo in A con un gol di rapina. Gestisce tanti palloni con intelligenza e corre fino al novantesimo.: nel primo tempo crea non pochi grattacapi a Stojanovic e Ismajli che faticano a contenerlo. Sfiora il gol in un paio di occasioni,: il suo Venezia si conferma bestia nera dell’Empoli, visto che in tre partite tra A e B ha portato via ai toscani addirittura 7 punti. Le prestazione tattica della sua squadra è da incorniciare, per un risultato pesantissimo portato a casa con grande merito.