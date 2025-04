Venezia-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

Partita: Venezia-Milan

Data: domenica 27 aprile 2025

Orario: 12.30

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

è una sfida valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A.Gli arancioneroverdi sono reduci dall’ottimo pareggio contro l’Empoli e inseguono punti importanti per continuare a inseguire quell’obiettivo insperato – sino a poche giornate fa – della salvezza.Dall’altra parte, i rossoneri vogliono accorciare e cercare un posizionamento verso una prossima coppa europea, forti anche dalla fiducia ritrovata nel match vinto contro l’Inter e che è valso l’accesso alla finale di Coppa Italia.(3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Busio, Gytkjaer. All. Di Francesco.(3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. All. Conceicao.

Venezia che non potrà contare su Stankovic e Svoboda, ma che confermerà in toto la formazione vista già in scena contro l’Empoli. In casa Milan, invece, Conceicao potrà contare nuovamente su Kyle Walker, pienamente recuperato dalla frattura al gomito. Partirà dalla panchina però, spazio ancora a Jimenez. In attacco, ballottaggio tra Jovic e Abraham, con il primo favorito dopo la doppietta decisiva nell’ultima stracittadina.La sfida Venezia-Milan è trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.

Il match Venezia-Milan è visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.La telecronaca di Venezia-Milan è affidata alla squadra di DAZN: presto saranno svelati il telecronista e la seconda voce.