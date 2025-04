Venezia-Milan, le pagelle di CM: Pulisic torna capitan America, Leao al piccolo trotto. Nicolussi Caviglia top

Getty Images

assiste, senza alcuna responsabilità, al gol di Pulisic. Si sporca i guanti in un paio di circostanze, il Milan combina davvero poco in fase offensiva.:spegne l'interruttore e regala un pallone folle a Jimenez che da il via all'azione del gol del vantaggio del Milan. Sente sulle spalle il peso di un errore clamoroso e non gioca una buona partita. Di Francesco lo sostituisce con un po' di ritardo e solo per il suo problema fisico. (dal 67'6. si piazza larghissimo, sulla linea del fallo laterale. Quando prende palla alza la testa e punta l'avversario)

: elegante condizione del pallone e nelle chiusure, conferma quanto di buono si dica sul suo conto. Non trema né contro Abraham, né con il subentrato Gimenez. La sensazione è quella che giocherà in serie A sicuramente nella prossima stagione, da capire se con il Venezia o con un'altra squadra.il cliente è di quelli difficili, scomodi, intensi. Il difensore francese non ha i mezzi tecnici e atletici per contrastare Pulisic. Un pomeriggio di grande sofferenza fino a quando Di Francesco decide di richiamarlo in panchina. (dal 64'si fa valere per qualche chiusura in campo aperto) ;

: è il giocatore che tocca più palloni nella meta campo avversaria. Elettrico nella prima frazione, con alcuni strappi decisamente importanti, mentre è meno attivo nel secondo tempo. Sfiora il gol nel finale con un tiro a giro.: solita, grande, generosità. Macina km su su km cercando di dare sempre uno sfogo al compagno più vicino. La tecnica non è quella dei trequartisti e si vede in diverse circostanze. (dal 64': buon impatto sulla partita)anima e leader tecnico della squadra. lavora bene nelle due fasi, con intensità e qualità. Pericoloso sui calci da fermo che sono tutti di sua assoluta proprietà. E' diventato un centrocampista di ottimo livello.

si vede poco, anzi pochissimo. Lascia completamente le responsabilità di creare gioco a Nicolussi Caviglia, sicuramente non perfetto in fase di transizione.,buonissima spinta fino a quando ha benzina nelle gambe. Solido e preciso anche quando è chiamato a difendere contro i talenti del Milan.(dall'80 Zampano s.v)nella prima frazione mette a soqquadro la difesa del Milan. La sua partita sono accelerazioni ficcanti e una ricerca quasi ossessiva dell'uno contro uno. Segnerebbe anche un bel gol vanificato dal fuorigioco fischiato a Buso.Sovrastato da Gabbia, sia nel gioco aereo che palla a terra. Pochi spunti. (dal 64' Gytkjaer 5,5: se non gli arrivano dei palloni giusti, puliti, non può fare molto)

la sua squadra gioca, mette sul campo gli schemi provati in settimana ma fa una fatica enorme a segnare. E ora la serie B è davvero a un passo.Non si fa sorprendere dai due calci piazzati di Nicolussi Caviglia. Piazzato sempre bene, mantiene la porta inviolata per la seconda partita consecutiva. Positivo.a suo agio da braccetto di destra, il difensore inglese si rende protagonista di una buona prestazione nonostante l'ottima condizione fisica del suo diretto avversario Yeboah.un saggio di intelligenza tattica la chiusura a fine primo tempo su Fila lanciato a rete. Solido e attento, guida la difesa con l'autorevolezza del leader.

rischia un rigore per un'entrata tanto irruenta quanto inutile. Nell'uno contro uno è praticamente insuperabile ma deve ancora crescere tantissimo sul piano tattico. Un paio di svarioni potevano costare cari.: sfreccia sulla sua corsia di appartenenza, mette la propria firma sull'azione del gol vittoria. Lo spagnolo adesso sa gestirsi meglio all'interno della partita. (dal 70'minuti utili per riprendere fiducia e condizione dopo la frattura del gomito destro): la pennellata sul gol di Gimenez nobilita una prestazione al risparmio. L'olandese detta i tempi del gioco e riesce a determinare sempre e comunque.

sesto assist in campionato per il francese che sta confermando tutta la sua importanza per la squadra. Taglia e cuce, non smette mai di correre nemmeno dopo il fischio finale della partita.il francese ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori: attacca sempre le linee del Venezia, mette dentro una serie di cross a quantità industriale. In crescita.: decimo gol in campionato per Capitan America, sempre più miglior marcatore della squadra. Brillante nelle due fasi, salta l'uomo e va alla conclusione con più continuità rispetto alle ultime uscite.

: utile per la squadra, pulisce tanti palloni e fa a sportellate con la difesa del Venezia. Poco concreto in fase di finalizzazione. (Dal 64'Un gol importante, il terzo in campionato, soprattutto per il morale. Tocco morbido come una mousse al cioccolato che riscatta i due errori precedenti)al piccolo trotto, pochi errori ma anche pochissimi strappi. Entra in capo nel secondo tempo con le marce basse e allora Sergio Conceicao decide di richiamarlo in panchina. (Dal 70' stsi presenta subito con un bel dribbling e un'ottima azione complessiva. Un voto in meno per il gol mangiato nel finale quando spara il pallone in curva invece di servire Puslisic tutto solo in area di rigore)

: il suo Milan non soffre mai e trova il successo con il minimo sforzo. Queste sono le vittorie che preferisce.