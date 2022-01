. Fra i canali della Serenissima, i rossoneri cercano 3 punti che diano continuità dopo la grande vittoria ottenuta 3 giorni fa contro la Roma. Raggiungeranno in vaporetto il caratteristico e caldissimo Stadio, dove troveranno unriposato, e pronto a dare battaglia restando fedele alla propria filosofia di gioco, agli ordini di uno dei migliori allenatori del panorama italiano, Paolo Zanetti.I rossoneri vengono da due vittorie importanti, con Empoli e Roma, a cavallo della sosta natalizia e sembrano aver ricominciare a correre dopo un periodo complicato fra novembre e dicembre. Una vittoria li proietterebbe momentaneamente al primo posto, in attesa di Inter Lazio e comunque con una partita in più, dato che i nerazzurri devono recuperare quella col Bologna. I veneti, invece, non vincono dal 21 novembre, contro proprio i rossoblù. Tre punti oggi darebbero di vitale importanza per la salvezza: al momento si trovano a +4 sul Cagliari terzultimo. All’andata finì 2-0 per i rossoneri, con gol di Theo Hernandez e Brahim Diaz.(4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Busio, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti.(4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernandez; Bakayoko, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.