Venezia-Monza: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Sfida sul fondo della classifica nella 32esima giornata di Serie A:Allo stadio Pier Luigi Penzo va in scena lo scontro tra le ultime due squadre nel massimo campionato, una partita cruciale soprattutto per la squadra di Eusebio Di Francesco che, con 21 punti, cerca un successo per alimentare le speranze di salvezza.I brianzoli di Alessandro Nesta, invece, con la sconfitta contro il Como hanno probabilmente salutato le ultime chance di confermare la categoria (15 punti).Tutte le informazioni su Venezia-Monza:

: Venezia-Monza: sabato 12 aprile 2025: 15.00: DAZN: DAZN: Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah, Gytkjaer.. Di Francesco.: Turati; Pereira, Izzo, D'Ambrosio; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Ciurria; Keita, Mota.. Nesta.- Tre dubbi per il Venezia: Haps favorito su Ellertsson, Yeboah ancora in vantaggio su Oristanio e più Gytkjaer di Fila. Un solo ballottaggio nel Monza: Castrovilli-Gagliardini.

- La sfida tra Venezia e Monza sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv è necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console di gioco (PlayStation, Xbox), oppure utilizzare dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast o TIMVISION Box.- Venezia-Monza sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet o pc, oppure collegarsi al sito della piattaforma tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell'evento.

- La telecronaca della partita è affidata a Luca Farina con il commento tecnico di Alessandro Budel.