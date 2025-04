Venezia-Monza, le pagelle di CM: Fila croce e delizia, Zerbin attivo. Turati salva ciò che può, Nesta si arrende

Getty Images

VENEZIA-MONZA 1-0

- La sua presenza in campo fa sentire in ogni occasione. Dal ritorno in campo non ne ha sbagliata una.Prova solida e incoraggiante, sfiora anche il goal. (Dal 60'Entra con la corretta attenzione e difende bene il versante di sinistra).Costanza e attenzione, suona la carica quando i suoi compagni di reparto perdono qualche meccanismo di troppo.- Una prova autorevole, seppur davvero poco impegnato lungo il corso di tutta la partita. Poi s'inventa il bel lancio da cui nasce l'1-0 di Fila.

Tanto attivo sia in fase offensiva che in quella difensiva: provvidenziale quando si fa una diagonale di 70 metri per rimediare a una palla persa da Oristanio.Qualche errore di troppo, ma una prestazione tutto sommato sufficiente che cresce con il passare dei minuti. (Dall'85'Il più lucido della mediana e il più pericoloso di tutto il Venezia. Sfiora la perla con un paio di punizioni insidiose.Lotta a centrocampo, ma è colui che fornisce la prestazione maggiormente sottotono della squadra. (Dal 71'Impatto positivo sulla sfida e va anche vicino al goal).

Spacca la partita con la giocata del match: vince il duello con Birindelli e offre il pallone che Fila insacca.Sottotono persino nel dribbling. Soffre e si vede questo momento di calo. (Dal 60'Prova con qualche spunto a riaccendere la partita).Tanta lotta, ma una grande fatica nell'incidere nel match. (Dal 60'Tramuta i fischi in applausi con una spaccata che lancia il Venezia. Peccato per l'espulsione).- Con altre 6 partite da giocare, il Venezia è lì a combattere per la salvezza. Cambia la partita con le sostituzioni e fa sognare un'insperata permanenza in massima serie agli arancioneroverdi

Strepitoso con due/tre interventi straordinari. Si arrende solo a Fila.- Gioca una partita leggermente disattenta- Blocca come può Gytkjaer, poi viene fermato da un problema fisico. (Dal 49'- Entra a freddo e viene ammonito. Si perde Fila sul goal).- Prova positiva e attenta da parte del difensore di Nesta. (Dal 76').L'errore su Ellertsson è importante e decisivo ai fini del risultato e della sconfitta.- Partita condizionata dall'ammonizione rimediata nel primo tempo. Non benissimo. (Dal 76').

- Tante difficoltà per il centrocampista in una gara davvero senza ritmo né intensità.- Salva sulla linea un goal già fatto e crea qualche grattacapo alla difesa di Di Francesco. (Dal 76'Poche giocate e ancora meno spunti per i propri compagni.Meglio nella parte iniziale della partita, l'uscita di Keita lo limita anche in fase offensiva. Viene cercato poco e male dai propri compagni di squadra- La sua gara dura meno di 25 minuti a causa di un infortunio: esce in lacrime. (Dal 26'- Il suo impatto non regala nulla al Monza).

- Non riesce a scuotere la sua squadra e gli infortuni, senz'altro, non lo aiutano. La sfida di oggi scrive la parola fine sulla prima parentesi in Serie A della formazione brianzola