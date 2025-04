Getty Images

Venezia-Monza, 32a giornata di Serie A

, una partita cruciale soprattutto per la squadra di Eusebio Di Francesco che, con 21 punti, cerca un successo per alimentare le speranze di salvezza. I brianzoli di Alessandro Nesta, invece, con la sconfitta contro il Como hanno probabilmente salutato le ultime chance di confermare la categoria (15 punti).VENEZIA-MONZA 0-0Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Kike Perez, Ellertsson; Oristanio, Gytkjaer. All. Di Francesco

Turati; Pedro Pereira, Izzo, Carboni; Birindelli, Urbanski, Bianco, Akpa Akpro, Ciurria; Dany Mota, Keita Baldé. All. Nesta: Maresca