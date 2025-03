Venezia-Napoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Tutte le informazioni su Venezia-Napoli: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

La 29esima giornata della Serie A 2024/25 offre una sfida che può risultare decisiva sia per la corsa Scudetto che per la lotta salvezza: una prova fondamentale per la formazione partenopea per continuare a insidiare la vetta occupata dall’Inter.Dall’altra parte, ci saràI lagunari si trovano in piena lotta per non retrocedere. .

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Venezia-Napoli in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Partita : Venezia-Napoli

: Venezia-Napoli Data : domenica 16 marzo 2025

: domenica 16 marzo 2025 Orario : 12.30

: 12.30 Canale tv : DAZN, DAZN 1 (canale numero 214 Sky)

: DAZN, DAZN 1 (canale numero 214 Sky) Streaming: DAZN

: Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Maric.. Di Francesco.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.. Conte.

- Fila insidia Maric per un posto in attacco, mentre sulla fascia sinistra dovrebbe spuntarla Ellertsson. Quasi certa la conferma per il trio Schingtienne-Idzes-Candé davanti a Radu.In casa Napoli dovrebbe giocare Gilmour dal 1', con Billing che potrà essere un'arma da sfruttare a gara in corso per Conte. Spinazzola resta in vantaggio su Olivera per agire sulla corsia mancina. Neres e Mazzocchi tornano a disposizione, ma partiranno entrambi dalla panchina.- La sfida tra Venezia e Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: sarà necessario scaricare l'app per smart tv compatibili, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

Chi è abbonato sia a DAZN sia a Sky potrà vedere la partita su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.- Venezia-Napoli sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN, tramite l'app su dispositivi mobili o collegandosi al sito.- La telecronaca della partita è affidata a Dario Mastroianni, con il commento tecnico affidato a Ciro Ferrara.