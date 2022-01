Il Venezia non si muove dalla sua posizione: vuole il 3-0 a tavolino per la mancata disputa della partita con la Salernitana. Lo conferma il presidente degli arancioneroverdi, Duncan Niederauer: "Noi rispettiamo le regole, rispettiamo quello che ci viene detto di fare, ci aspettiamo lo stesso trattamento, non ci sono altre posizioni che non i tre punti a nostro favore", riporta Calcioefinanza.it.



Niederauer commenta anche il pareggio con l'Empoli: "Ieri è stato come assistere a due partite diverse, il primo tempo è stato molto difficile, grazie a Lezzerini ci siamo fermati sull'1-0. D’altro canto, nel secondo tempo la squadra è entrata in campo più aggressiva, più convincente. E Nani, con la sua presenza, ha rappresentato un cambio di mentalità per la squadra".



Un punto anche sul mercato, con il terzino sinistro austriaco Max Ullmann di fatto annunciato: "Siamo alle visite mediche, è quasi fatta, ma non ancora ufficiale. Forte al Benevento? Era felice di andare lì, siamo contenti così e gli siamo grati".



Infine, Niederauer fa il punto sulle infrastrutture: "Il Taliercio (l'area del palasport di Mestre, ndr) sarà il nostro quartier generale, il nostro principale investimento perché è la casa della nostra famiglia. Lì trascorriamo 2-300 giorni all'anno, allo stadio venti".