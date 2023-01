Marvin Zeegelaar conteso sul mercato in Serie B. Come appreso da Calciomercato.com, il terzino sinistro olandese (classe 1990 ex Udinese) è vicino al Venezia, in vantaggio sul Palermo, a sua volta sulle tracce del difensore danese Graves. Intanto il Frosinone vorrebbe Sibilli, ma il Pisa lo tratta col Venezia in cambio di Busio.