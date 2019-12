Nell'intervista rilasciata al Corriere del Veneto, il Ds del Venezia Fabio Lupo ha, tra le altre, fatto un punto sul mercato: "In attacco siamo a posto e non abbiamo intenzione di toccare nulla. In difesa penso che ci potrà essere qualche correttivo, magari a sinistra dove abbiamo soltanto Ceccaroni e dove il recupero di Felicioli è un punto interrogativo.” Sui calciatori in scadenza: "Esamineremo caso per caso con la massima serenità. Una cosa posso assicurarla: a gennaio non ci saranno rivoluzioni, ma solo piccolo ritocchi.”