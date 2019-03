Joe Tacopina, patron del Venezia, parla del momento che stanno vivendo i veneti a trivenetogoal.it: "Avremmo dovuto essere in zona play-off, non posso credere che siamo in corsa per la salvezza. Con Zenga è successo qualcosa che non ha più consentito di fare quello che stavamo facendo ma ora non sono preoccupato. Cosmi è uno specialista, nello spogliatoio e in campo ho visto tanta fame. In caso di retrocessione però i progetti andranno avanti, come quello legato allo stadio. Ci possono essere passi indietro. Mancano quattro partite in casa e le temperature meteorologiche sono in aumento: voglio vedere più tifosi allo stadio".