Paolo Poggi è il nuovo club manager del Venezia. Queste le sue parole a La Nuova Venezia: "Ne abbiamo iniziato a parlare in coincidenza con il cambio della guida tecnica a ottobre, a piccoli passi il Venezia sta crescendo di giorno in giorno. Non c’è stato un motivo particolare che ha reso necessaria questa figura. Non c’erano né problemi né lacune da colmare. Il club manager è una figura di collegamento tra la parte sportiva e la società. Questo ruolo mi rende ancora più orgoglioso, però inevitabilmente aumentano anche le responsabilità. Meno male, comunque, che è così. Il mio carattere mi porta a relazionarmi facilmente con le persone, a cominciare dai giocatori. Il mio compito è essere utile ai giocatori, all’allenatore, al direttore sportivo e, naturalmente, al presidente con il quale ci scambiamo continuamente messaggi, durante la settimana, soprattutto quando lui si trova negli Stati Uniti".