Joel Pohjanpalo è uno dei giocatori più attenzionati della Serie B. Secondo il Corriere Veneto, il giocatore del Venezia è molto richiesto all'estero dove lo osservano West Ham, Leeds, Blackburn e Norwich. Su di lui c'è però anche il Cagliari, che valuta un rinforzo in attacco per sostituire l'infortunato Lapadula. Per cautelarsi il Venezia andrebbe poi su Massimo Coda del Genoa, con cui sono già stati avviati i contatti.