Venezia, preso Radu dall'Inter: è ufficiale

Ilha preso il suo nuovo portiere dopo l'infortunio di Filip Stankovic: èI lagunari hanno acquistato a titolo definitivo dall'il portiere classe 1997, nella prima parte di stagione fuori lista in nerazzurro: il romeno ha firmato un contrato breve, fino al termine della stagione corrente.- Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del portiere Ionuț Radu dall'Inter.Radu ha firmato un contratto che lo lega al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2025.Nato a Bucarest il 28 maggio 1997, Radu è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Viitorul, della Steaua e della Dinamo Bucarest, prima di trasferirsi all'Inter nel 2013. Nel corso della sua carriera, ha inoltre maturato esperienze significative in Italia con le maglie di Avellino, Genoa, Parma e Cremonese, oltre a esperienze internazionali con l'Auxerre in Ligue 1 e il Bournemouth in Premier League.

Nella scorsa stagione, ha disputato 5 partite con il Bournemouth, club militante nella Premier League inglese.A livello internazionale, Radu ha rappresentato la Romania, totalizzando 4 presenze con la nazionale maggiore, oltre a 14 presenze con l'Under 21.Ionuț Radu“Ho scelto di venire a Venezia perchè sento che questo è il posto giusto per far vedere il mio valore e sono davvero carico per questa nuova esperienza. Ai nostri tifosi dico di restarci vicini, lottiamo insieme per mantenere la Serie A.”Benvenuto, Ionuț.