Venezia, Radu e Kike Perez in coro: "Salvezza? Lottiamo ogni giorno, giocando così fare molti punti"

2025 Getty Images

hanno analizzato ai microfoni di DAZN il pari a reti del Venezia al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini, gara valida per il 27° turno di Serie A.Il centrocampista spagnolo ha dichiarato:“Ci sta mancando il gol. Abbiamo avuto tre-quattro occasioni nel primo tempo. Se facciamo gol la partita cambia. Mi tengo il lavoro della squadra e dei tifosi, che sono qui a sostenerci. Credo che continuando così possiamo conquistare molti punti. Salvezza? È difficile, ci giochiamo la vita in tutte le partite, ma giocando e lavorando così come oggi in questo stadio possiamo fare molti punti”.

Poi è toccato a Radu:"Tutti noi siamo arrivati a gennaio con lo spirito di sacrificio, consapevoli della situazione. Cerchiamo di lottare ogni giorno in allenamento e in partita per portare a casa i punti. Sto cercando di migliorare ogni giorno, i clean sheet sono meritito della squadra che lavora ogni giorno. Il risultato è frutto della squadra. Cerco di migliorare sera. Alla fine domenica arrivano i risultati. Ho vissuto un po’ di delusioni e sono cresciuto. Provo ogni giorno a migliorare”.