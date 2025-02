Venezia, resta viva la pista Ben Yedder: decisione nei prossimi giorni

La sessione invernale di calciomercato si è conclusa con diversi club di Serie A che sono stati protagonisti. Tra questi c’è anche il Venezia, che si è mosso sia in entrata che in uscita. I lagunari, però, hanno intenzione di mettere a punto un ultimo acquisto, dopo la partenza dell’ormai ex capotano Joel Pohjanpalo. L'obiettivo numero uno resta Wissam Ben Yedder, attaccante che ha fatto faville in Ligue 1 con il Monaco, ma che oggi è svincolato.



Il Venezia, da ormai diverse settimane, sta mostrando un forte interesse nei confronti del centravanti classe 1990 francese, che si sta allenando da solo. La conferma è arrivata direttamente da parte del ds Antonelli: “Stiamo facendo una riflessione, valuteremo nei prossimi giorni, se riteniamo che possa essere un'opportunità dal punto di vista tecnico e fisica allora ci penseremo".





Ciò che, però, preoccupa in casa Venezia, sono le vicende legali extra campo che hanno coinvolto Ben Yedder in questi anni. Il 34enne ex Monaco, infatti, lo scorso 12 novembre è stato condannato dal tribunale di Nizza a due anni di reclusione con condizionale e a una multa di 5.000 euro per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale nei confronti di una ragazza. Queste le giustificazioni del giocatore: "Non ricordo nulla, non posso dire se sono stato io. A causa dell'alcool ho problemi di memoria. Non ero me stesso, so che è brutto, ma ero sotto l'effetto di alcool, avevo bevuto per un paio di giorni: sono una persona sola, ho difficoltà a fidarmi delle persone perché in passato sono stato tradito in parecchie storie. E così mi sono rifugiato nell'alcol, però mi rendo conto che è stato l'errore peggiore della mia vita”. I guai per il francese, però, non finiscono qua. Dopo questa sentenza, che fa seguito alla condanna per frode fiscale in Spagna, a maggio il francese dovrà affrontare un altro processo per violenza psicologica nei confronti della moglie, la quale ha chiesto il divorzio Sono proprio questi problemi che rappresentano un’incognita in casa Venezia. La decisione finale arriverà, quindi, nei prossimi giorni.