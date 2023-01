Il Venezia è molto attivo sul mercato. In uscita sono già partiti diversi giocatori, ai quali possono aggiungersi Cuisance in orbita Sampdoria e Wisniewski ad un passo dallo Spezia. In entrata, come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono Ellertson dello Spezia, ma anche Riccardo Ciervo del Sassuolo e Andrea Beghetto del Pisa.