Redazione Calciomercato

Lunch match tra Venezia e Roma, di seguito la cronaca degli episodi arbitrali più controversiZUFFERLILO CICERO – DEI GIUDICI: TREMOLADA: CHIFFI: MARIANIAngelino anticipa Marcandalli che lo atterra con un classico step on foot: è rigoreSpinta di Mancini a Fila che cade in area di rigore della Roma: per Zufferli però non è abbastanza per concedere rigoreAzione avvolgente del Venezia, Yeboah va al tiro e trova la mano di Mancini: grandi proteste dei veneti ma per l'arbitro il tocco, pur essendoci, è troppo ravvicinato. Niente penalty

Prima ammonizione alla prima presenza per Gourna-Douath che interviene in modo duro e ora dovrà stare attento per i restanti 80'