Venezia-Roma, le pagelle di CM: Dybala brilla in laguna. Motorino Angeliño. Fila rimandato

– Si presenta a Venezia con due belle parate: la prima su Mancini, poi su Dovbyk. Viene trafitto dal rigore perfetto di Dybala.– Nel primo tempo è tra i migliori in difesa poi nella ripresa è protagonista in negativo commettendo il fallo da rigore su Angeliño (dal 57’ Schingtienne:– Bravo nei duelli con Dovbyk ed è il migliore in difesa per il Venezia. Sempre puntuale negli interventi.– Soffre la velocità di Dybala e si prende un cartellino giallo. Cresce col passare dei minuti.

– È tra i più pericolosi del Venezia e Celik e Rensch vanno spesso in difficoltà, con il turco che spende anche il cartellino giallo.– La Roma a centrocampo fa meno paura senza Paredes e gioca una partita positiva senza sbavature– Con un intervento sulla linea salva un gol già fatto di Gianluca Mancini. È tra i migliori del Venezia– Si vede poco e da lui ci si aspetta sempre di più– Dalla sua parte c’è Angeliño che è non è facile. Poca qualità e nessuno spunto offensivo. Ha inciso poco (dal 71’ Bjarkason:

– Prima in Serie A e si trova un cliente scomodo come Mancini. Ci prova anche con un paio di conclusioni ma per Di Francesco deve fare di più (dall’80’: Gytkjaer SV)– Ci prova nel primo tempo ed è tra i più propositivi. Da un suo tiro nasce anche un tocco col braccio di Mancini considerato però vicino al corpo (dal 58’ Oristanio 5,5: poco incisivo– Continua la maledizione contro la Roma, non riesce a portare a casa i tre punti neanche oggi. Il Venezia ha ancora tanto da migliorare

– Mai impegnato. Bravo in qualche uscita– Torna braccetto di destra nonostante il disastro di San Siro. Pochi errori nel primo tempo ed è bravo a trovare Dovbyk al centro con un cross preciso.– Sfiora due volte il gol nel primo tempo, poi lotta tutta la partita con Fila. Solita partita da guerriero e salva un gol su Maric.– Sempre presente come Angeliño e gioca un’altra grande partita. Lotta in difesa ed è preciso negli interventi. Rischia poco.– Un passo indietro rispetto alle prime uscite in Serie A. Spinge poco in avanti e sbaglia alcune scelte (dal 46’ Saelemaekers: dà vivacità alla manovra offensiva

– Prende in mano il centrocampo ma spesso è poco preciso nel servire i compagni. Ammonito e salterà la gara col Parma.– Esordio dal 1’ in Serie A e mette fin da subito in mostra la sua forza e i suoi muscoli, ma si prende un giallo dopo 9 minuti. Ranieri per evitare guai lo toglie nella ripresa (dal 58’ Nelsson 6: entra e lotta)– Paredes e Hummels sono in vacanza, lui invece gioca sempre. Spinge sulla sinistra e si procura il rigore. Una spina nel fianco– Solita qualità da vendere e brilla in mezzo al campo. Ma è l’unico soprattutto nel primo tempo. Le migliori azioni dei giallorossi partono dal suo sinistro. Poi è perfetto nel calciare il rigore del vantaggio (dal 68’ Baldanzi 6)

– Troppo spento. Nel primo tempo solo una bella combinazione con Dovbyk poi non trasforma in rete un ottimo cross di Dybala mancando l’impatto col pallone (dal 58’ Pisilli 6: entra bene in partita e allunga la squadra quando serve– Dopo 6 minuti ha la palla del vantaggio ma il suo tiro è troppo debole, ci riprova poco dopo ma è bravo Radu. Sparisce nel secondo tempo (dal 92’ Shomurodov SV)– La Roma trova la seconda vittoria di fila in Serie A dopo quella di Udine. Non succedeva da un anno. Gara difficile ma i giallorossi portano a casa tre punti preziosi lasciando a riposi diversi titolari che giocheranno giovedì contro il Porto.