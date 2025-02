Getty Images

al Penzo scendono in campo. I primi sono in piena lotta per salvarsi, i giallorossi sono invece reduci dal brutto ko col Milan in Coppa Italia e già guardano agli impegni in Europa League, dove affronteranno il Porto. Anche per questo motivo,dovrebbe cambiare parecchio nel suo undici iniziale e varare il. Problemi anche in casache deve fare a meno di, partito in direzione Palermo. Gli ospiti cercano la seconda vittoria di fila in trasferta in campionato dopo quella di Udinese, cosa che non accade da un anno. L’ex Di Francesco non ha mai battuto i giallorossi in carriera e cerca la prima affermazione. Non convocatiriposanoper squalifica, non Dybala. Non c’èper i veneti che concedono i primi minuti a. Calcio d’inizio alle ore 12:30.

Radu; Idzes, Marcandalli, Cande; Ellertsson, Busio, Nicolussi-Caviglia, Perez, Zerbin; Yeboah, FilaSvilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Gourna-Douath, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk