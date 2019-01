Alessandro Rossi, attaccante di proprietà della Lazio, è pronto per la nuova avventura col Venezia. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Sono davvero contento di essere qui, ho spinto tanto per venire a Venezia e sposare un progetto così ambizioso. Sono convinto di poter fare bene, non vedo l’ora di cominciare. Ho molto da imparare ma penso di poter dare una mano ai miei compagni per risalire la classifica. Vengo da un periodo in cui non ho giocato spesso, ma la categoria già la conosco e sono certo che sarà una seconda parte di stagione esaltante".



SU ZENGA - "E’ un allenatore con esperienza a livello internazionale come nessuno in questa categoria. L’ho conosciuto, è molto preparato e sa come relazionarsi con la squadra. In attacco c’è tanta qualità e sono sicuro che mi inserirò al meglio. Sto bene, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Non vedo l’ora di iniziare".