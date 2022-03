VENEZIA-SASSUOLO 1-4 (fpt 1-3)



Venezia (4-3-1-2): Romero; Mateju, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Kiyine (dal 19’st Ampadu), Vacca (dal 30’st Tessmann), Fiordilino; Aramu (dal 45’st Sigurdsson); Okereke (dal 45’st Nani), Henry (dal 30’st Nsamé). All. P. Zanetti



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur (dal 37’st Tressoldi), Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (dal 37’st Harroui), Henrique; Berardi (44st Magnanelli), Traoré (dal 45’st Ceide), Raspadori; Scamacca (dal 26’st Defrel). All. Dionisi



Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino



Marcatori: 2’pt Raspadori (S); 14’pt Berardi (S) (R); 29’pt Scamacca (S) (R); 34’pt Henry (V); 26’st Berardi (S) (R)



Assist: 34’pt Mateju (V)



Ammoniti: 16’pt Aramu (V); 19’pt Fiordilino (V); 36’pt Vacca (V); 40’pt Scamacca (S); 4’st Svoboda (V)



Espulsi: 40’st All. Zanetti (V)