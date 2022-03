Venezia-Sassuolo, calcio d'inizio alle ore 15 di domenica 06 marzo, è gara chiave della 28esima giornata di Serie A, la 9a del girone di ritorno, per il percorso di entrambe le formazioni che stanno vivendo momenti opposti. I gialloneroverdi di Paolo Zanetti sono ripiombati in piena zona salvezza e hanno subito il sorpasso del Cagliari con una sola vittoria all'attivo nelle ultime 5. I neroverdi di Alessio Dionisi, invece, sono usciti da un periodo terribile che li ha visti affrontare in fila Roma, Inter e Fiorentina, con ben 7 punti su 9 disponibili e sognano nuovamente un ritorno nei piazzamenti europei.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Venezia-Sassuolo, calcio d'inizio domenica ore 15 al Penzo di Venezia, sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per i dispositivi mobile e pc, la gara sarà visibile anche in streaming tramite l'app dedicata.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

VENEZIA (3-4-3): Romero; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Crnigoj, Busio, Cuisance, Haps; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Henrique; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi.