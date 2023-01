In attesa del primo impegno ufficiale del 2023, che lo vedrà impegno lunedì sera in casa del Genoa nel 20° turno di Serie B, il Venezia è sceso in campo ieri disputando una prestigiosa amichevole internazionale.



I lagunari sono stati infatti ospiti alla BayArena di Leverkusen del Bayer allenato dall'ex centrocampista spagnolo Xavi Alonso. Ad imporsi, come da pronostico, sono stati i rossoneri tedeschi, vittoriosi per 2-1 grazie alle reti dei giovani Florian Wirtz e Amine Adli nel primo tempo. Nella ripresa il Venezia ha poi dimezzato lo svantaggio trovando la via del gol con un guizzo dell'americano Andrjia Novakovich.