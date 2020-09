Il Venezia, vista l’imminente uscita di Zigoni, sta cercando di rinforzare il reparto offensivo. La dirigenza lagunare e, in particolare, il Ds Collauto, hanno individuato in Emil Jallow della Salernitana il profilo giusto. Il gambiano viene da un anno non fortunatissimo dal punto di vista realizzativo con soli 6 gol in 22 partite in Serie B.



Nonostante ciò sul giocatore ci sono diverse società, tra cui anche la Reggina che da tempo lo segue. Secondo trivenetogoal il Venezia avrebbe sorpassato i calabresi nella corsa all’attaccante e vorrebbe chiudere al più presto l’affare.