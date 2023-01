Un altro esterno è pronto a lasciare il Venezia nei prossimi giorni. Si tratta di Maximilian Ullmann, classe '96 che ha trovato poco spazio - appena 5 presenze - in Serie B quest'anno. Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it, l'austriaco è nel mirino del Magdeburg, club che milita in ZweiteLiga, che lo preleverebbe in prestito.