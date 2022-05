L’allenatore del Venezia Andrea Soncin ha parlato in conferenza stampa della partita di domenica contro il Cagliari: “Le voci su un nuovo allenatore per la prossima stagione? Fa parte del gioco, mi disturba come vengono messe giù certe informazioni. Sono qui per fare il massimo per il Venezia, non per me stesso. Non sono qua per conquistarmi qualcosa ma per crescere e anche nell’ultima giornata di campionato mi aspetto una partita di dignità e di orgoglio.



Sugli obiettivi dell’ultima partita: "Ci siamo dati quello di non arrivare ultimi. Incontriamo una squadra che ha estrema necessità di punti. Una squadra che non sappiamo come verrà qui a giocarsela. I ragazzi però qui stanno bene, c’è il clima giusto, siamo molto determinati a concludere bene davanti ai nostri tifosi".



Sulla formazione: "Ebuehi? E’ ancora acciaccato, non ci sarà. Si è fermato anche Aramu per un fastidio muscolare da rivalutare, così come non ci saranno Nsame ed Henry, più gli squalificati. Le decisioni sono per diversi motivi, Thomas è per decisione del club, lui voleva esserci, i rumors di mercato però sono veri e la società ha deciso di preservare il ragazzo. Nsame invece ha un impegno personale pregresso, si sposa.