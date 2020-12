Venezia allagata dalla marea, di nuovo. E il Mose? Non si è alzato. Dice che bisognava avvertirlo ore e ore prima, ci mette ore ad alzarsi. In nottata ce l'ha fatta, mezza giornata dopo la marea. Diciamo che non è suonata la sveglia. Colpa solo della Bora più forte del previsto?E' cominciata la vaccinazione anti Covid. Prima di quanto si potesse sperare. Il 29 dicembre Ema, Agenzia Europea, dovrebbe dare via e autorizzazione in Europa. L'Italia ci prova a partire dal 15 gennaio. Ovviamente già Regioni contro per le dosi che ancora non ci sono. Non è la fine della pandemia e neanche l'inizio della fine di coronavirus. Ma è la fine dell'inizio, di quell'inizio in cui virus e Covid comandavano e umanità prendeva solo botte. Forza, tra un anno è finita. Se tutto va bene.Due ex Comandanti dei Vigili Urbani anni fa comprano ciascuno una villetta. Abusiva. Sì, abuso edilizio fin dal cantiere. Dice che non lo sapevano. Uno dei due ottiene ai tempi permesso per part time presso società che abusivamente costruisce. Per le due villette negli anni interviene condono di fatto, il Comune se ne accorge troppo tardi di questi abusi edilizi. Tutta la storia data dal 2007 al 2018. Sentenze hanno stabilito inesistenza di reati. Reati no, ma...cosa?Punto verde Olgiata, cioè 30 milioni di soldi pubblici. Tutto gli edifici da sgomberare secondo sentenza. C'era Mc Donald's, c'è ancora una sede della Croce Rossa, c'è il centro sportivo con piscina, palestre e campi da calcio. Non c' e non c'è mai stato depuratore per cui tutti gli scarichi del Punto Verde (!) infettavano la zona. Un'altra cosa non c'è mai stata: qualcuno che pagasse mutuo o affitto. Nel 2007 Roma Capitale aveva dato in gestione il complesso ad una società garantendo al 90 per cento il mutuo. Mai pagato dai gestori, fino all'evaporare della società. Punto Verde torna al Comune ma, provvisoriamente (!) a gestirlo restano quelli di prima che si impegnano a pagare affitto di 80 mila al mese. Ovviamente non pagano. 2007-2020 dura la storia che finisce con tutti gli edifici da sgomberare e con 30 milioni di soldi pubblici letteralmente nel cesso. Di reati non si dice, quindi...cosa?Procura di Roma indaga su una dirigente di società privata che dal 2015 al 2019 pagava se stessa come presente in sede Pomezia, sede chiusa dal 2013. Pagava se stessa ovviamente con i soldi pubblici che arrivano alla società di cui era dirigente. Stima del sottratto: 160 mila euro. Se non reato...cosa?Roma Capitale, tutte e tre le storie in una sola pagina di cronaca locale (?) del Corriere della Sera. Roma Capitale, di cosa?