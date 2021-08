Dopo aver trovato l'accordo col Milan per il difensore Caldara, il Venezia cerca un attaccante sul mercato. In alternativa all'ex rossonero Niang, nel mirino del club lagunare c'è l'attaccante francese dell'OH Leuven, Thomas Henry (26 anni).



In porta occhi su Wladimiro Falcone della Sampdoria, richiesto anche da Crotone e Spezia.