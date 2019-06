Joe Tacopina, patron del Venezia, parla in conferenza stampa, a margine della presentazione del nuovo direttore sportivo Fabio Lupo, della possibilità del ripescaggio in Serie B: "Sono convinto, alla luce del regolamento attuale, che le possibilità di restare in Serie B sono alte, anche se le regole, qui in Italia, cambiano velocemente. Il Palermo sembra avere problemi finanziari, il Trapani e il Chievo anche. Epperò abbiamo visto che vengono fatte eccezioni... Se dovesse succedere, ne parleremo nelle sedi opportune...".