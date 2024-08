Simone Gervasio

Venezia, tegola Nicolussi Caviglia: sostituito al 60' per infortunio

33 minuti fa



Brutte notizie in casa Venezia: durante il match contro il Torino il centrocampista ex Juve Nicolussi Caviglia è uscito dolorante dal campo al 60'. Al suo posto è entrato Issa Doumbia.



Prima di lasciare il terreno di gioco, il classe 2000 stava disputando una grandissima partita ed era andato vicino al gol in almeno due occasioni.