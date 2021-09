Venezia-Torino è il posticipo del lunedì che chiude la 6a giornata di Serie A. Il monday night al Bentegodi di Verona è già importante per i lagunari che sono alla ricerca di tre punti che sarebbero fondamentali nella corsa salvezza. Con una vittoria, invece, i granata di Juric volerebbero alle spalle dell'Atalanta a un passo dalle zone valide per un piazzamento europeo.



DOVE VEDERLA IN TV - Oltre alle piattaforme streaming di Dazn, Venezia-Torino sarà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249) e Sky Sport (251).



LE PROBABILI FORMAZIONI

Venezia (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodríguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria.