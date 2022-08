Colpo in attacco per il, che si assicura Joel, reduce dalla stagione con il: per il giocatore, triennale con opzione per il biennio ancora successivo. Ecco la nota ufficiale: "Il Venezia FC comunica l'acquisizione a titolo definitivo dell'attaccante finlandese Joel Pohjanpalo, 27 anni, proveniente dal Bayer Leverkusen, club della Bundesliga. Pohjanpalo ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2024/25 con opzione per altri due anni.Nato a Helsinki, Pohjanpalo cresce nelle giovanili del club della sua città natale, l'HJK Helsinki, e debutta in prima squadra a 17 anni, nel 2011. Nelle due stagioni successive, Pohjanpalo contribuisce alla vittoria di due titoli di Veikkausliiga con l'HJK Helsinki, segnando 16 gol e realizzando sette assist in 49 presenze totali in campionato. Nel luglio 2012, fa il suo debutto nelle competizioni europee, totalizzando due gol e due assist nella partita di qualificazione alla UEFA Champions League contro il KR Reykjavík e segnando poi un gol in UEFA Europa League contro l'Athletic Bilbao.Nel settembre 2013, il Bayer Leverkusen ingaggia Pohjanpalo, cedendolo a propria volta in prestito nella 2. Bundesliga nelle tre stagioni successive. In questo periodo, Pohjanpalo segna 5 gol in 22 presenze in campionato per il VfR Aalen nella stagione 2013/14, poi 13 gol in 55 presenze totali in campionato per il Fortuna Düsseldorf nelle stagioni 2014/15 e 2015/16.Pohjanpalo debutta in Bundesliga per il Bayer Leverkusen nell'agosto 2016 contro il Borussia Mönchengladbach, nel weekend di apertura del campionato 2016/17, per poi trovare la sua consacrazione nel weekend successivo con una tripletta nella vittoria per 3-1 contro l'Hamburger SV. Nel corso della stagione, Pohjanpalo totalizza 11 presenze (di cui una dal primo minuto di gioco) e sei gol. Le presenze nelle partite contro CSKA Mosca e Atlético Madrid gli valgono, inoltre, il debutto in Champions League.Nelle stagioni successive, Pohjanpalo colleziona 23 presenze e sette gol per il Bayer Leverkusen, passando la maggior parte del tempo in prestito in ognuna delle ultime tre stagioni. Pohjanpalo ha segnato 9 gol in 14 presenze per l'Hamburger SV nella stagione 2019/20, 6 gol in 19 presenze in Bundesliga per il 1.FC Union Berlin nella stagione 2020/21 e 16 gol in 33 presenze per il Caykur Rizespor, club di Süper Lig turca, nella scorsa stagione.A livello internazionale, Pohjanpalo ha ottenuto 56 presenze per la nazionale maggiore finlandese con 13 gol. Il 12 giugno 2021 ha segnato nella vittoria per 1-0 sulla Danimarca a UEFA Euro 2020, suggellando il primo gol e la prima vittoria della Finlandia in una grande competizione internazionale".