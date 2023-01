In Serie B il Venezia comunica di aver raggiunto l’accordo con il Brighton & Hove Albion, club militante in Premier League, per la risoluzione anticipata del prestito dell’attaccante Aaron Connolly.



Arrivato in laguna nel luglio 2022, Connolly, 22 anni, ha collezionato cinque presenze nel campionato di Serie B 2022/23, di cui due da titolare. La squadra allenata da De Zerbi lo ha poi girato con la stessa formula all'Hull City.