Il Venezia comunica di aver raggiunto l'accordo con il club di Premier League Brighton & Hove Albion per l'acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, dell'attaccante irlandese classe 2000 Aaron Connolly.



Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Brighton, Connolly si è affermato in prima squadra nella stagione 2019/20 e nelle ultime tre stagioni ha totalizzato 45 presenze in Premier League con cinque gol e tre assist. Nel 2021/22, Connolly ha trascorso la seconda metà della stagione in prestito al Middlesbrough, club di Championship, dove ha collezionato 19 presenze in campionato e due gol.



A livello internazionale, Connolly ha ricevuto otto convocazioni con la nazionale maggiore della Repubblica d'Irlanda, dopo aver rappresentato il suo Paese a livello di Under 17, Under 19 e Under 21.